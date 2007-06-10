Янукович застерігає Тимошенко від великої спокуси

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає передчасним обговорення питання про блокування партій, що входять до коаліції, для участі в дострокових парламентських виборах.

Про це прем`єр заявив сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Я вважаю, що це питання зараз передчасне. Ми це питання ще не розглядали, і відповідь ми одержимо тільки тоді, коли почнуться з`їзди, і лише на з`їздах буде ухвалено відповідне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також застеріг своїх опонентів від використання у виборчій кампанії чорного піару. «Дуже велика спокуса в опозиційних сил використовувати старі методи і засоби, тобто, займатися чорним піаром. Я попереджаю наших опонентів, щоб вони цього не робили», - підкреслив він.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів ніколи не займалася чорним піаром. «Я завжди говорив, що обов`язково, хто це робить, - це повернеться проти нього самого. Я знаю, що в природі існує таке правило», - пояснив прем`єр-міністр.