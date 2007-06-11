Герасим`юк: журналістів поставили перед викликом
Ще одна загроза фальсифікацій
Відповідно до змін до закону про вибори, журналістів, під час підрахунку голосів, можуть не пускати на виборчі дільниці. Ця норма викликає занепокоєння журналістів, а відтак дає підстави думати, що антикризовики, таким чином, готують грунт для фальсифікацій.
Таку думку висловила народний депутат V скликання, член Президії партії “Наша Україна” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, перебуваючи на Полтавщині, повідомляє сайт "Razom ".
“Журналістів поставили перед викликом”, - наголосила вона, закликавши “четверту владу”, об’єктивно інформувати суспільство. “Перспектива можливої втрати роботи не повинна затьмарювати перспективу розвитку України. Це повинні усвідомити всі журналісти”, - підкреслила О.ГЕРАСИМ’ЮК.