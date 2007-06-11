Герасим`юк: журналістів поставили перед викликом

Відповідно до змін до закону про вибори, журналістів, під час підрахунку голосів, можуть не пускати на виборчі дільниці. Ця норма викликає занепокоєння журналістів, а відтак дає підстави думати, що антикризовики, таким чином, готують грунт для фальсифікацій.

Таку думку висловила народний депутат V скликання, член Президії партії “Наша Україна” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, перебуваючи на Полтавщині, повідомляє сайт "Razom ".

“Журналістів поставили перед викликом”, - наголосила вона, закликавши “четверту владу”, об’єктивно інформувати суспільство. “Перспектива можливої втрати роботи не повинна затьмарювати перспективу розвитку України. Це повинні усвідомити всі журналісти”, - підкреслила О.ГЕРАСИМ’ЮК.