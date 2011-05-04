Адвокати Луценка подали клопотання про звільнення

Захисники Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН, Володимир ОРЛОВ та Ірина ЛУЦЕНКО звернулись до Генпрокуратури з клопотанням, в якому заявляють про відмову від свого права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та закликають звільнити лідера «Народної самооборони» з-під варти у зв`язку з різким погіршенням стану його здоров`я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

За даними прес-служби, заяву направлена генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, заступнику генпрокурора Ренату КУЗЬМІНУ та слідчому Сергію ВОЙЧЕНКУ.

В заяві-клопотанні зазначено, що Ю.ЛУЦЕНКО оголосив голодовку з 22 квітня на знак протесту проти незаконного арешту та утримання в СІЗО. «З 1 травня у зв’язку з різким погіршенням здоров’я адміністрація СІЗО прийняла рішення почати примусове годування Ю.ЛУЦЕНКА. Тим не менше, різке схуднення на 14 кг, поява високої частки ацетону в організмі, проблеми з тиском та продовження відмови вживати їжу становлять явну загрозу його життю та здоров’ю», - сказано в заяві-клопотанні.

«У зв’язку з чим адвокати та захисник ЛУЦЕНКА відмовляються від свого права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яке використовується ГПУ черговою надуманою причиною утримання Ю.ЛУЦЕНКА під арештом», - зазначили у прес-службі.

За даними прес-служби у клопотанні говориться: «Звертаємося до Вас, як до Генерального прокурора України, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю, з вимогою припинити беззаконня і відновити адекватний ситуації запобіжний захід у вигляді взяття на поруки або підписки про невиїзд. Просимо вас розглянути нашу заяву у стислі терміни через стан здоров’я підзахисного ЛУЦЕНКА Ю.В.».

Довідка УНІАН. 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.