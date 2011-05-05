Затриманого у Білорусі українського правозахисника звільнили

Затриманого у Білорусі українського правозахисника, члена Української Гельсінської спілки з прав людини Володимира ЧЕМЕРИСА вчора близько 22.00 звільнили без пред’явлення обвинувачення.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

За інформацією Посольства України у Республіці Білорусь, В.ЧЕМЕРИС був затриманий 4 травня близько 20.00 біля офісу правозахисного центру „Вясна” у Мінську білоруськими правоохоронними органами.

За інформацією, отриманою Посольством України від компетентних органів Білорусі, до чергової частини надійшов дзвінок, що невідомі люди заносять у приміщення підозрілі речі. Усі, хто перебував поблизу офісу і в приміщенні, були затримані.