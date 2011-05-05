Янукович показав ветеранам, як треба пити горілку (відео)

Під час зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни у селі Циблі на Київщині президент Віктор Янукович продемонстрував, як треба пити горілку.

Про це свідчить відео, надане "Українській правді" телеканалом СТБ.

"Я хочу цей келих підняти за вас, за ветеранів", - сказав Янукович і потягнувся за чаркою.

У ту ж мить охоронець Януковича поспішно приніс стакан, плеснув у нього горілку і передав президенту.

"Так, Саша, що ти... Налий так, щоб мені не було соромно", - сказав Янукович, побачивши, що стакан лише на третину заповнений рідиною.

Коли охоронець долив горілку, Янукович взяв стакан, продемонстрував присутнім зі словами: "Показую!".

На запитання бабусі, яка стояла поряд з Януковичем: "Що, справді горілка?", Янукович відповів: "А як же!" і випив.