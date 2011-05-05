Голова облради: Червоні прапори не з’являться на державних установах

Намагання 9 травня вивісити червоні прапори на території Прикарпаття буде провокацією проти стабільності і спокою у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ.

За його словами, якщо Президент України підпише закон про вивішування поряд із державним прапором червоного прапора Перемоги, то кожен громадянин має право його не виконувати, оскільки він є «антиконституційним», бо порушує статті 20 і 65 Конституції України.

Голова облради звернувся до правоохоронців і посадових осіб із нагадуванням, що Конституція «вища за закони», тому її треба виконувати.

О.СИЧ переконаний, що змушувати галицькі сім’ї, майже кожна з яких постраждала від «совєцького режиму», вшановувати символи цього режиму є «антигуманним».

«І якщо Президент говорить про консолідацію і європейську інтеграцію, і одночасно підпише цей закон, це означатиме, що він не послідовний сам собі у своїх діях, - вважає голова облради. – Я сподіваюсь, що він цього не зробить з уваги на свою принципову позицію щодо консолідації українського суспільства, якщо він дійсно хоче такої консолідації».

На думку О.СИЧА прийняття закону про використання червних прапорів, суперечить низці постанов і декларацій ОБСЄ, членом якої є Україна, зокрема, Празькій декларації «Європейська свідомість і тоталітаризм», Резолюції про необхідність міжнародного засудження тоталірарних злочинів комуністичних режимів, Резолюції про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних режимів, Резолюції про воз’єднання розділеної Європи.

Як наголосив О.СИЧ, він докладе «максимум зусиль, щоб виконати рішення облради про заборону використання червоних прапорів на території області. Я не підпишу жодного документа, щоб ця символіка на території області була вивішена».

О.СИЧ повідомив, що завтра збирає представників національно-демократичних сил і всіх тих, хто «сповідують національну ідеологію», для того, щоб у разі підписання закону про прапори на території області «символи тоталітарної комуністичної системи не використовувались».

Він висловив переконання, що на державних установах «ця символіка не з’явиться». «Вона може з’явитися у приватих домівках, у кишенях когось, - додав він. – Прапори не з’являться на державних установах».

Як повідомляв УНІАН Івано-Франківська облрада заборонила використовувати червоні прапори на території області.