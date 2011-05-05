У Генпрокуратурі отримали лист Луценка

У Генеральній прокуратурі України ознайомилися з листом екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про відмову від примусового годування, але відповідь на нього сьогодні не даватимуть.

«Ми читали цей лист, але сьогодні навряд чи дамо якусь реакцію на нього», - сказали УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО направив лист на ім’я генерального прокурора Віктора ПШОНКИ про те, що опиратиметься примусовому годуванню, навіть якщо співробітникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.

«Доводжу до вашого відома, що на знак протесту проти незаконного, нічим необґрунтованого та політично вмотивованого рішення ГПУ та Апеляційного суду Києва про продовження мого арешту, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., з 23 квітня оголосив голодування. Не дивлячись на це, підпорядкована Вам прес-служба ГПУ цинічно поширювала брехливу інформацію про те, що я продовжую отримувати продуктові передачі, їм ковбасу, горішки та інші продукти», - зазначається в заяві.

Ю.ЛУЦЕНКО наголошує, що при медичному огляду 1 травня лікарі встановили у нього втрату 14 кг ваги, різкі коливання тиску, наявність високого ступеню ацетону в крові. «З огляду на це мені було оголошено про примусове харчування «сумішшю для голодуючих», яка мала зупинити ріст ацетону, що могло призвести до летального кінця. Не дивлячись на це, підпорядкована Вам прес-служба ГПУ знову цинічно заявила про задовільний стан мого здоров`я та про те, що я вживаю поживну суміш, ковбасу та інші продукти», - наголошує екс-міністр внутрішніх справ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, вочевидь, ГПУ не досить того, що він добивається законності та справедливості ціною свого здоров`я. «Вам цього мало. Я готовий відстоювати свої права і найвищою ціною життя. Свобода і законність варта цього. Пане генеральний прокуроре, повідомляю Вас про відмову від примусового годування. Готовий до застосування сили. Мої вимоги - незмінні: переглянути та скасувати незаконне, нічим не вмотивоване рішення слідчого про продовження мого тримання під вартою навіть після завершення всіх слідчих дій мною та моїми адвокатами і захисником; надати дозвіл на медичну консультацію лікарем-ревматологом», - наголошується в заяві.

Заяву із СІЗО Ю.ЛУЦЕНКО передав через дружину Ірину. За її словами, стан здоров`я та загальне самопочуття її чоловіка погіршуються - за останній день він втратив 3 кг ваги, в нього змінюється колір шкіри і уповільнюється реакція, поінформували в “Народній самообороні”.