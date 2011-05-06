Дружина Луценка хоче бути біля чоловіка під час його медобстеження

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина наполягає на особистій присутності під час обстеження його у медичних закладах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Народна самооборона".

І.ЛУЦЕНКО подала у Генеральну прокуратуру відповідну заяву на ім`я слідчого Сергія ВОЙЧЕНКА та додала до неї результати медичних аналізів на 9 аркушах.

"У зв`язку з необхідністю проведення медичного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА у закладах МОЗ та наявністю у мене обстежень, на підставі яких отримані висновки лікарів - діагнози, що викликають тривогу за стан здоров`я мого чоловіка, наполягаю на проведенні таких обстежень за моєї особистої участі", - йдеться у заяві дружини Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня І.ЛУЦЕНКО заявила про погіршення самопочуття та стану здоров`я її чоловіка, який з 23 квітня відмовився від їжі.

Водночас представники Генеральної прокуратури наполягають, що здоров`я в Ю.ЛУЦЕНКА нормальне і підстав для його огляду іншими лікарями, крім тих, що працюють в СІЗО, немає.