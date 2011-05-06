Тимошенко в очах людей побачила агресію і надію

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що українці налаштовані на масові акції протесту проти дій влади.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Сумах.

"Настрій людей на сильний і дієвий опір я зрозуміла. Далі чекати від цієї влади ніхто з громадян України не планує, всім все зрозуміло. Але, спілкуючись з людьми, я бачила не тільки агресію і роздратування людей по відношенню до влади. Я бачила в очах людей і надію, і здатність протистояти, їх дуже рішучий настрій. Я не побачила жодну людину, яка готова опустити руки і змиритися з таким відношенням влади до себе", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" додала, що головною метою її поїздки по Сумської області було вивчення громадської думки та ставлення громадян до політики влади. "Сьогодні вже не треба людей переконувати, що політика ЯНУКОВИЧА веде в глухий кут. Зрозуміло, що вона веде до руйнації і стагнації, до економічних і соціальних розвалів. Але важливо, як готові люди себе захистити", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що владу можна змінити лише двома засобами – через проведення демократичних виборів або через масові акції протесту. "Один шлях – це мобілізовувати та організовувати суспільство, боротися за закон про вибори до Верховної Ради, щоб він був максимально наближений до чесних виборів і готуватися до наступних виборів, і там всім разом усувати цю владу від можливості так поводитися з країною і людьми. Другий варіант — це організовувати український народ і чинити акції опору і вимагати, щоб або припинилася така політика, або дострокові вибори всієї влади одночасно", - пояснила лідер партії.

За її словами, переважна більшість мешканців Сумської області під час спілкування з нею висловлювалися на підтримку більш радикальних заходів, ніж чергові вибори. "Всі люди підняли руки за те, щоб терміново організовувати людей на серйозні, сильні акції опору. І настрій людей в окремо взятому селі, я думаю, не є випадковістю. Наскільки я розумію і знайомлюся з соціологічними опитуваннями, сьогодні є загальним настроєм громадян України", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.