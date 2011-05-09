Тимошенко розраховує, що Луценка з-за грат витягне Європейський суд

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Європейський суд з прав людини примусить українську владу звільнити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні журналістам.

"Я думаю і сподіваюсь на те, що Європейський суд з прав людини найближчими днями розгляне це питання і примусить українську владу звільнити з-під варти людину, яка нічого не зробила для того, щоб знаходитися за гратами, у тому числі і в День Перемоги", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що Ю.ЛУЦЕНКО вже 16-й день тримає голодування. "Наша політична боротьба сьогодні не подобається владі, і тому Юрій ЛУЦЕНКО, який є одним із ключових лідерів опозиційних партій, який готовий сьогодні боротися з режимом, ув’язнений. Він вже шістнадцятий день голодує, і, як сказала його дружина, він вже практично не тримається на ногах", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.