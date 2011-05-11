Литвин забув, що Бузек нагадав йому про свободу слова та незалежність судів?

Голова Верховної Ради Володимир Литвин, інформуючи громадськість про його зустріч з Президентом Європарламенту Єжи Бузеком, забув повідомити про головне.

Так, учора прес-служба ВР розіслала реліз про цю зустріч, яка відбулася у вівторок, 10 травня під час надзвичайного засідання Бюро Парламентської Асамблеї парламентів Польщі, Литви та України в Страсбурзі.

У повідомленні йдеться таке: «Є.Бузек зазначив, що не дивлячись на певні проблеми, в Україні досягнуто стабільності, та привітав В.Литвина з усіма досягненнями, які були набуті Україною останнім часом, підкресливши, що вони «видимі».

Натомість офіційний сайт Президента Європейського Парламенту подає цю новини дещо інакше. Єжи Бузек справді «визнав важливість досягнутої політичної стабільності», однак він також «висловив занепокоєння щодо ситуації зі свободою преси, верховенством права і незалежністю судової системи в Україні».

Невже пан Литвин вважає неважливим занепокоєння європейських політиків ситуацією в Україні?