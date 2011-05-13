Мер Сум-«пидпысздэсь» хвалиться, що Міша і Геша відстають в три рази

Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ похвалився популярністю в Інтернеті свого неологізму «пидпысздэсь», зробивши для місцевих ЗМІ відповідну розсилку.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Сум особливо підкреслив високу динаміку переглядів у мережі ролика за його участю.

«Бон журно, пані та панове! Перші 0,5 млн. переглядів є! Динаміка переглядів за 4 місяці показує, що Міша (ДОБКІН) і Геша (КЕРНЕС) відстають майже в три рази :)», – написав Г.МІНАЄВ, додавши при цьому до листа файл із відповідною статистикою.

Як відомо, на початку 2011 року на YouTube з`явилися роликиз виступом Г.МІНАЄВА на сесії Сумської міської ради в кінці минулого року, в ході якого він показав депутатам два документи, кілька разів вимовивши фразу «пидпыс здэсь і пидпыс здэсь» (тобто: «подпись здесь и подпись здесь»). Мер Сум намагався вимовити фразу українською мовою, говорив швидко, проте два слова зливалися в один вислів «пидпысздэсь», внаслідок чого вийшло слово, схоже на нецензурну лайку.

Вислів швидко набув великої популярності серед користувачів Інтернету, ставши «крилатим»: користувачі Facebook, Twitter, LiveJournal та інших соціальних мереж почали використовувати мем «пидпысздэсь» як коментар на будь-які теми. Одна з сумських газет визнала неологізм «пидпысздэсь» фразою 2010 р.

Михайло ДОБКІН і Геннадій КЕРНЕС, яких згадує Г.МІНАЄВ, є героями популярного в Інтернеті ролика про те, як у 2007 р. перший із них (на той час - мер м. Харкова) записує звернення до городян, а другий (на той час - секретар Харківської міськради) дає вказівки, використовуючи нецензурну лексику.

Як повідомляв УНІАН, Г.МІНАЄВ не вперше потрапляє в поле зору журналістів у зв`язку зі своїми висловлюваннями: в листопаді минулого року за підсумками місцевих виборів він погрожував депутатам міськради від «Батьківщини» прокуратурою й обізвав їх «карусельщики хреновы», пообіцявши «и «левые резьбы», и «контрогайки», и много еще чего на их места...».