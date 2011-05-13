Адвокати Луценка дякують Януковичу і просять допомогти ще раз

Адвокати та захисники вкотре звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням особисто втрутитися у справу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», у зверненні йдеться: “Ми, захисники Юрія ЛУЦЕНКА, вимушені вдруге звернутись до Вас – Президента України як до гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Ми щиро вдячні за негайну реакцію глави держави на наше перше звернення та надання доручення генеральному прокурору вивчити викладені нами обставини та терміново надати обґрунтовану відповідь. Вами також чітко було вказано Генеральній прокуратурі про необхідність неухильного додержання органами слідства законодавчих та процесуальних процедур та неприпустимості порушення конституційних прав ЛУЦЕНКА Ю.В.”.

У документі зазначається, що доручення В.ЯНУКОВИЧА, “як і наші скарги, які передували першому зверненню, залишені Генеральною прокуратурою без будь-якого реагування”.

“Генеральна прокуратура ігнорує як вказівку про терміновість розгляду скарги на порушення конституційних прав Ю.ЛУЦЕНКА, так і вимоги закону (визначений ст. 235 КПК України трьохденний строк на розв’язання скарги та повідомлення про її результати розгляду скаржнику)”, заявляють адвокати.

”У зв’язку з різким погіршенням здоров’я нашого підзахисного, якого з Київського СІЗО переведено до Київської лікарні швидкої допомоги, відділення гострих отруєнь, на 22-й день голодування зволікання прокуратурою відновлення його конституційних прав є злочинним та призведе до тяжких наслідків. Замість виконання своїх обов’язків по нагляду за додержанням законів, прокуратурою розповсюджуються провокаційні заяви стосовно вини захисту в подіях, які відбуваються з Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Прокуратура цинічно визначилась, що адвокати та дружина є винними в тому, що Юрій ЛУЦЕНКО незаконно тримається під вартою та вимушений голодувати”, - наголошується у звернені.

При цьому автори звернення зазначають, що В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи 9 травня на Майдані Незалежності у Києві перед ветеранами Великої Вітчизняної війни, наголосив, що “ми на шляху створення нового гуманного світу і що ми маємо створити таку країну, якою би пишалися і ми, і майбутні покоління”.

“На сьогодні долею Ю.ЛУЦЕНКА опікуються мільйони громадян України, Європейським судом з прав людини порушена справа проти Держави Україна з підстав його незаконного затримання та арешту, порушення його права на захист. Неодноразово Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА ставила питання про безпідставність утримання ЛУЦЕНКА Ю.В. під вартою та необхідності звільнення його з-під арешту. 150 народних депутатів України на підтримку Ю.ЛУЦЕНКА залишили сесійний зал Верховної Ради. Цим питанням опікується спільнота європейських країн, зокрема, репрезентативний комітет української громади Франції. Захист повторно вимушений просити Вашого особистого втручання з метою поновлення прав Юрія ЛУЦЕНКА, гарантованих Конституцією та законами України”, - резюмується у зверненні.