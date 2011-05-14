Прокурор Києва: лікарі кажуть, що здоров’я Луценка - задовільне

Сьогодні прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК вдруге відвідав екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в лікарні швидкої медичної допомоги, щоб пересвідчитися в умовах його тримання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, А.МЕЛЬНИК зазначив, що Ю.ЛУЦЕНКО "знаходиться під постійним наглядом лікарів, йому надається необхідна кваліфікована допомога".

У свою чергу лікарі повідомили прокурору, що загальний стан здоров’я екс-міністра задовільний та відповідає тому стану, в якому перебувають особи, що голодують.

За словами А.МЕЛЬНИКА, «будь-яких заяв та скарг щодо неналежного утримання від Ю.ЛУЦЕНКА не поступало».

Крім того, як повідомив старший помічник прокурора міста Києва, який безпосередньо здійснює нагляд за додержанням законів у Київському слідчому ізоляторі, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКА відвідала його дружина.

"Юрій ЛУЦЕНКО переглядає телевізійні програми, читає книжки", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.