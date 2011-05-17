Азаров звільнив гендиректора Укрінформу

Кабінет міністрів України звільнив Віктора Чамару з посади генерального директора Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

Розпорядження за підписом Миколи Азарова розміщено на урядовому порталі. Як сказано у документі, чиновника звільнено у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я та виходом на пенсію відповідно до статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.