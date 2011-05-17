Азаров звільнив гендиректора Укрінформу
10:34, 17 травня 2011Політика
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Розпорядження - на урядовому порталі
|Віктор Чамара
Розпорядження за підписом Миколи Азарова розміщено на урядовому порталі. Як сказано у документі, чиновника звільнено у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я та виходом на пенсію відповідно до статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
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