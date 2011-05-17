Власенко: Ніякої страшної хвороби у Тимошенко немає

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО запевняє, що ще вчора повідомив слідчого про неможливість у зв’язку з хворобою прибуття Ю.ТИМОШЕНКО до Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами захисника, вчора він зустрівся зі слідчим ГПУ НЕЧВОГЛОДОМ, який вручив йому повістку Ю.ТИМОШЕНКО про прибуття сьогодні на 10.00 до Генпрокуратури.

«Але я одразу зробив відмітку, що я повідомив слідчого, що Ю.ТИМОШЕНО хворіє і відповідно сьогодні не зможе прибути до НЕЧВОГЛОДА для проведення слідчих дій», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також додав, що слідчому будуть надані документи, які підтверджують, що Ю.ТИМОШЕНКО хворіє.

«Ніякої страшної хвороби у неї немає, у неї звичайна застуда, однак вона за станом здоров’я немає можливості сьогодні відвідати Генеральну прокуратуру України», - сказав він.

Захисник зауважив, що його команда очікує нових звинувачень прокуратури на адресу Ю.ТИМОШЕНКО у зриві слідчих дій.