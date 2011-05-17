Симоненко винесе на «свій» референдум мовне питання

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликає громадян України взяти участь в ініційованому Компартією Народному референдумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, 1 травня, у День міжнародної солідарності трудящих, Компартія оголосила про початок Всеукраїнського Народного референдуму.

Сьогодні у Верховній Раді України П.СИМОНЕНКО заявив, що «комуністи підготували і виносять на суд трудового народу питання, які є визначальними». «Я інформую вас, народні депутати, про те, що Компартія проводить Всеукраїнський референдум. Мета референдуму — привернути увагу до розв’язання непростих проблем у нашій державі і змусити владу почути голос народу», - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, Компартія пропонує громадянам України відповісти на низку питань щодо забезпечення продовольчої безпеки країни, націоналізації ключових галузей економіки, встановлення граничного розміру плати за житло і послуги ЖКГ, введення жорсткого держконтролю над цінами на соціальні товари і послуги. Крім того, комуністи закликають народ України підтримати введення державної монополії на продаж спиртних напоїв та тютюнових виробів і виступити проти нав`язуваної МВФ пенсійної реформи.

Лідер КПУ повідомив, що на Народний референдум також буде винесене питання про надання російській мові статусу другої державної.

При цьому П.СИМОНЕНКО сказав, що серед питань Народного референдуму, є й такі: “Чи згодні Ви, що необхідно відмовитися від співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і переглянути умови вступу до Світової організації торгівлі (СОТ)” і чи “Згодні Ви, що Україні необхідно приєднатися до Митного союзу і увійти до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном?”.

Звертаючись до виборців, П.СИМОНЕНКО сказав: “У Конституції сказано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Що саме народу належить виняткове право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, і це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовцями. Ми пропонуємо вам реалізувати це ваше виняткове право, взявши участь в ініційованому Компартією Всеукраїнському Народному референдумі”.