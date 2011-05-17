У Попова кажуть, що приміщення книгарні «Сяйво» повернули місту

Сьогодні, 17 травня, Господарський суд міста Києва за позовом ТОВ «Книгарня «Сяйво» прийняв рішення на користь територіальної громади міста та повернув приміщення книгарні до комунальної власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА.

«Ми вітаємо таке рішення та сподіваємося на остаточне завершення судових процесів навколо «Сяйва» найближчим часом. Доля цієї книгарні вже давно вийшла за рамки суто приватизаційного конфлікту. «Сяйво» - це не тільки символ грабіжницької приватизації комунального майна, що відбувалася в Києві в останні роки, але й символ зневаги культурними потребами киян на користь несумлінного бізнесу”, - зазначив О.ПУЗАНОВ, коментуючи рішення суду.

Він запевнив, що після завершення судових процесів у цьому приміщенні знову буде відкрито книгарню.

Як зазначають в КМДА, приміщення книгарні «Сяйво», площею 363,8 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Червонармійська, 6, було продано Управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради на аукціоні у вересні 2009 року. У подальшому приміщення спочатку було здано в оренду, а потім перепродано.

За даними міськдержадміністрації, Господарський суд Києва визнав недійсними: результати аукціону з продажу приміщення книгарні «Сяйво», договір купівлі-продажу приміщення книгарні, що був укладений між Шевченківською райрадою та ТОВ «Абріль-студіо» у 2009 році, а також договір, за яким приміщення було перепродано на користь третьої особи. Таким чином, приміщення книгарні знову повернуто до комунальної власності.