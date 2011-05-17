Азаров списав законопроект у Королевської?

До 70% норм затвердженого Кабінетом міністрів законопроекту про спрощену систему оподаткування повторюють положення аналогічного законопроекту, підготовленого Радою підприємців України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив координатор підготовки до Весняного маршу протесту 19 травня Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Андрій ПАНАЕТОВ.

"До 70% норм урядового законопроекту про спрощену систему оподаткування повторюють положення нашого законопроекту. Ми готові передати "народні реформи" будь-якому депутату більшості, якщо вони не хочуть їх приймати від опозиції. Хай підписують будь-яким авторством, головне, щоб закони приймалися в інтересах людей, а не чиновників", - зазначив А.ПАНАЕТОВ.

А.ПАНАЕТОВ нагадав, що законопроект про спрощену систему оподаткування, який у рівній мірі враховує інтереси підприємців і держави, був розроблений Радою підприємців України і 22 квітня був зареєстрований у Верховній Раді народним депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ.

За його словами, цей законопроект і ряд інших ініціатив, підготовлених Радою підприємців України, отримали назву "Народна реформа" завдяки тому, що в їх розробці брали участь понад 300 громадських організацій зі всієї України.

Водночас, за його словами, незважаючи на підготовку Кабміном законопроекту про спрощену систему оподаткування, акція 19 травня відбудеться. "Не раз вже траплялося, що влада говорила одне, а робила зовсім інше. Тому 19 травня ми приїдемо до Києва, щоб показати, що ми є і у нас є своя позиція", - підкреслив А.ПАНАЕТОВ.

Координатор підготовки акції повідомив, що 19 травня в рамках Весняного маршу протесту буде створена "Народна варта" - робоча група, яка відстежуватиме хід підготовки та реалізації урядових пропозицій у соціально-економічній сфері.