Азаров дав догану заступнику губернатора

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Богдан АНДРЮЩЕНКО отримав догану від голови уряду Миколи АЗАРОВА за погане забезпечення овочами та фруктами жителів області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник губернатора повідомив журналістам.

«Рекомендовано дати догану і термін до осені, щоб дійсно побачити результати роботи», - сказав Б.АНДРЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду М.АЗАРОВ налосив на незадовільному рівні виробництва овочів у Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській областях.

Він сказав, що на пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства першими із зазначеного питання прозвітують керівники Запорізької, Кіровоградської та Херсонської областей, де, за оцінкою МінАПК, стан справ найгірший.

За його словами, після розгляду урядом звітів керівників трьох областей можуть бути прийняті у тому числі й кадрові рішення.