Мартинюк пообіцяв Ляшку ще й «за інше місце схопити»

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК обіцяє позафракційному народному депутату Олегу ЛЯШКУ, що «не тільки за горло його схватити».

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив після бійки з О.ЛЯШКОМ.

Після сутички О.ЛЯШКО виступав з трибуни парламенту і сказав А.МАРТИНЮКУ: «Ви краще виборцям розкажіть, за що Ви за горло мене хватали і кидали в президію». Після цих слів А.МАРТИНЮК висловив вимогу вимкнути мікрофон трибуни. При цьому він сказав: «Я не тільки за горло схвачу, але й за інше місце Ваше, яке у Вас дуже продуктивне».

Після цього мікрофон трибуни вимкнули, а О.ЛЯШКО намагався щось прокричати у сесійну залу, проте через вигуки депутатів нічого не було чути. До того ж, у цей час з місця у мікрофон почав говорити депутат від Партії регіонів Павло СУЛКОВСЬКИЙ.