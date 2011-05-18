У Севастополі відбулися заходи до Дня пам'яті жертв депортації

У Севастополі сьогодні у зв`язку з 67-ми роковинами депортації з Криму кримських татар, болгар, греків, німців, вірмен відбулися жалобні заходи. Як передає кореспондент УНІАН, у сквері біля пам`ятника «Жертвам депортації» відбувся мітинг-реквієм, організований Севастопольською міською державною адміністрацією і радою представників кримських татар при голові МДА. Крім того, відбулося покладання квітів до підніжжя пам`ятника.

У заходах взяли участь перший заступник голови МДА Сергій ЖИВОДУЄВ і голова міськради Севастополя Юрій ДОЙНИКОВ.

Представники депортованих народів, які виступили на мітингу, зажадали невідкладного ухвалення закону України про відновлення прав депортованих і про статус кримськотатарського народу, надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво у межі міста Севастополя і в сільській зоні, виділення до 2012 року з міського бюджету коштів на завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку для репатріантів у 6-му мікрорайоні Камишової бухти, ухвалення рішення про повернення населеним пунктам севастопольського регіону їх історичних назв, а також включення до місцевого кошторису витрат управлінь культури і освіти МДА коштів на заходи щодо розвитку культури кримських татар, повернення ділянки землі на вулиці Очаковців, що раніше належала соборній мечеті. Учасники мітингу одноголосно затвердили резолюцію, яку вирішено направити Президенту України, в Кабінет міністрів України, в органи місцевої влади.

Голова міськради Ю.ДОЙНИКОВ під час виступу на мітингу, зокрема, повідомив, що з 1991 року до Севастополя, на свою історичну батьківщину, повернулися 5720 представників кримськотатарського народу. «За ці роки на облаштування депортованих, які повернулися до Севастополя, відповідно до державної програми освоєно більш як 5,5 мільйонів гривень. Звичайно, робиться далеко не все, щоб люди, які повертаються до Криму і Севастополя, почувалися як у себе вдома. У зв`язку з цим Севастопольською міськрадою ухвалено рішення про виділення кримським татарам 1175 ділянок у передмісті Севастополя. Триває будівництво будинку в 6-му районі Камишової бухти. У місті не відчувається роз`єднання за національностями», - сказав Ю.ДОЙНИКОВ.

Із Севастополя і приміських сіл були депортовані: 18-20 серпня 1941 року - кримські німці (97 чол.), 18-19 травня 1944 року - кримські татари (12 тис. 319 чол.), 27-28 червня 1944 року - греки (1053 чол.), болгари - 439 чол., вірмени - 229 чол.