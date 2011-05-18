Тимошенко: влада клянеться у любові до кримських татар і лукавить

20:16, 18 травня 2011
Політика
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Звернення до Дня пам’яті жертв депортації

Лише незалежна та демократична Україна може бути гарантом стабільного життя і розвитку кримськотатарського народу, всіх інших національностей, які проживають на Кримському півострові.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО з нагоди Дня пам’яті жертв депортації.

«67 років тому сталінсько-комуністичний режим вчинив нечуваний злочин - виселив з рідної землі цілий народ. Протягом однієї доби близько 200 тисяч людей примусом, без права оскарження, було виселено з Криму у Середню Азію, Сибір та на Урал. На догоду всевладному диктатору було скалічено долі цілком невинних людей», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО у своєму зверненні.

Лідер «Батьківщини» зазначила, що «українці, як ніхто інший, розуміють трагедію кримських татар, адже самі були жертвами червоного терору, пройшли через пекло Геноциду-Голодомору». «Тому не випадково, ще у радянські часи перше вагоме слово на захист кримськотатарського народу сказав саме українець - генерал Петро Григоренко. Тому одразу після здобуття Незалежності Україна підтримала повернення кримських татар на Батьківщину», - нагадала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що «ця трагічна річниця має стати для нас і днем перестороги».

«Лихо депортації наочно демонструє, що політики та можновладці, які сьогодні клянуться у любові до кримських татар, а водночас намагаються відновити авторитарну модель правління країною, лукавлять. Ми не маємо морального права забувати про ці страшні сторінки нашої історії», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: «У цей скорботний день я низько схиляюсь перед усіма тими, хто став жертвою жорстокої насильницької депортації. Вічна пам’ять усім, хто мріяв повернутись на свою Батьківщину, але не встиг».

 

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