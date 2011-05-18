Завтра міліція посилить охорону метро в Києві

20:49, 18 травня 2011
Політика
2333 0

Очікується прибуття 13 тисяч протестуючих

Київська міліція закликає учасників всеукраїнської акції протесту «Вперед!», яка згідно з заявками має відбутися завтра під стінами ВР, дотримуватися правопорядку.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві.

«Ми закликаємо учасників акції поводити себе не порушуючи громадський порядок», - сказали у міліції.

За даними ЦГЗ, згідно з поданими заявками, на завтра очікується прибуття понад 13 тисяч осіб до центру Києва, які мають намір взяти участь в акції протесту.

Відповідно до цих даних, міліція має намір «виставити» на охорону громадського порядку близько 700 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Також в міліцейському главку зазначили, що працівникам ДАІ надано доручення організувати належне регулювання дорожнього руху в центрі Києва під час проведення акції.

Разом з тим, через вказану подію буде посилено охорону працівниками міліції станцій метро «Поштова площа», «Житомирська», «Лісова», «Либідська», «Видубичі», «Арсенальна», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter