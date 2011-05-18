Завтра міліція посилить охорону метро в Києві

Київська міліція закликає учасників всеукраїнської акції протесту «Вперед!», яка згідно з заявками має відбутися завтра під стінами ВР, дотримуватися правопорядку.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві.

«Ми закликаємо учасників акції поводити себе не порушуючи громадський порядок», - сказали у міліції.

За даними ЦГЗ, згідно з поданими заявками, на завтра очікується прибуття понад 13 тисяч осіб до центру Києва, які мають намір взяти участь в акції протесту.

Відповідно до цих даних, міліція має намір «виставити» на охорону громадського порядку близько 700 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Також в міліцейському главку зазначили, що працівникам ДАІ надано доручення організувати належне регулювання дорожнього руху в центрі Києва під час проведення акції.

Разом з тим, через вказану подію буде посилено охорону працівниками міліції станцій метро «Поштова площа», «Житомирська», «Лісова», «Либідська», «Видубичі», «Арсенальна», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».