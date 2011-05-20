Фракція НУ-НС припинить існування після виборів 2012 року

Голова парламентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Микола МАРТИНЕНКО заявив, що очолювана ним фракція припинить своє існування після парламентських виборів 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це М.МАРТИНЕНКО сказав в програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі.

«Наша фракція буде існувати до виборів 2012 року. З тією назвою (НУ-НС) після парламентських виборів вона існувати не буде. Але на основі партій, члени яких є депутатами нашої фракції, будуть створені найпотужніші фракції в майбутньому парламенті» - заявив народний депутат.

Крім того, М.МАРТИНЕНКО висловив думку, що прохання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до громадян особисто повідомляти йому про факти корупції є виявом зневіри глави держави в українській судовій системі.

«Президент сам зневірився в правовій системі і в судовій системі нашої держави. Це взагалі катастрофа, як тоді взагалі працювати?», - сказав М.МАРТИНЕНКО.