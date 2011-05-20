Депутат: Тігіпко не винен, що решта займаються грабунком

Народний депутат Святослав ОЛІЙНИК вважає, що віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО може стати об`єднуючим фактором для майбутньої опозиції, якщо він вийде зі складу уряду.

Про це депутат заявив в ефірі програми «Тет-а-тет» на «Бізнес Радіо», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Так, відповідаючи на запитання про послаблення довіри народу до нинішньої опозиції, С.ОЛІЙНИК зазначив, що вихід С.ТІГІПКА зі складу уряду може стимулювати формування правої опозиції, яка пропонує ліберальні реформи.

«Якщо ТІГІПКО вийде з влади та запропонує реальну опозиційну діяльність, то він і може стати об`єднуючим фактором для опозиції. За нього досить багато людей віддало свої голоси на президентських виборах, і я теж з певною симпатією ставився до його кампанії. Давайте будемо об`єктивними: він, за великим рахунком, робить реформи в потрібному напрямку, але ж він не винен, що вся інша вертикаль влади займається грабунком», - сказав народний депутат.

С.ОЛІЙНИК також додав, що віце-прем`єру варто було звільнитися вже давно.

«ТІГІПКО давно вже час звільнитися самому, тому що те, що він робить, ніхто зрозуміти не може. Його перебування в цьому потворному уряді, який пропонує людям взяти лопати, їсти капусту та китайську гречку, зовсім не вписується в той імідж, який він створив», - заявив народний депутат.

Як повідомлялося, сьогодні у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови N8555 про звернення парламенту до Президента України щодо відставки віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики С.ТІГІПКА за непрофесійність та провали в соціально-економічній політиці уряду.

Крім того, раніше С.ТІГІПКО заявляв, що піде у відставку, якщо до літа не буде реалізована пенсійна реформа.