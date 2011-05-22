Затриманий у львівській справі депутат "Свободи" оголосив голодування

Депутат Пустомитівської районної ради Львівської області від ВО "Свобода" Степан Підкуймуха, проти якого 20 травня прокуратура порушила кримінальну справу, оголосив голодування на знак протесту проти його незаконного затримання, повідомляє прес-служба Свободи.

Як повідомив адвокат затриманого Руслан Валько, депутат написав заяву на ім`я начальника Львівського міського управління міліції про те, що він оголошує голодування і вимагає звільнення. С.Підкуймуха вважає, що його затримали незаконно, оскільки він добровільно прийшов на допит в управління і ніяк не перешкоджає слідству.

За словами адвоката, в понеділок відбудеться судове слухання щодо обрання запобіжного заходу для Степана Підкуймухи. Зараз його утримують у львівськму ізоляторі тимчасового утримування, що на вул. Степана Бандери, 1.

С.Підкуймуху затримали 20 травня 2011 року, коли він прибув у Львівське міське управління МВС на допит як свідок у справі щодо подій 9 травня. Згодом йому повідомили, що проти нього прокуратура порушила кримінальну справу за статтями 293 (групове порушення громадського порядку) і 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.