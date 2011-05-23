Луценко вважає, що його справа - момент істини для влади

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час судового засідання у Печерському районному суді Києва, заявив, що в Україні сформована спеціальна репресивна прокурорсько-суддівська система, що відверто ігнорує і закон, і Конституцію.

Як повідомляє офіційний сайт «Народної самооборони», про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив під час свого другого виступу у судовому засіданні.

«Відмова від належного мені по Конституції права на суд присяжних остаточно підтверджує, що в Україні сформована спеціальна репресивна прокурорсько-суддівська система, що відверто ігнорує і закон, і Конституцію», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, це не абстрактна політична заява і не випадковий збій правоохоронної та судової системи. «За 32 дні голодування, яке широко висвітлювалося в ЗМІ, публічні звернення моїх адвокатів, друзів, політичних та громадських діячів до Президента, збір понад мільйона підписів простих громадян з вимогою припинення беззаконня дають мені право говорити, що ця справа стала моментом істини нинішньої української влади», - наголосив він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «І висновок дуже сумний: 1. В Україні є репресивна система сконцентрованої в одних руках виконавчої, правоохоронної та судової влади. 2. В Україні немає розподілу незалежних гілок влади, які керуються законами та Конституцією».

У зв’язку із цим Ю.ЛУЦЕНКО як політик і громадянин звернувся до українських політиків та інституцій Євросоюзу з проханням «добиватися від української влади виконання взятих на себе зобов’язань щодо демократичних стандартів».

«Питання не в ЛУЦЕНКУ чи в ТИМОШЕНКО, інших політично репресованих. Мова про 46 мільйонів громадян, позбавлених права на об’єктивну правоохоронну систему і незалежний суд», - цитує слова Ю.ЛУЦЕНКА «Народна самооборона».