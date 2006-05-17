Ющенко чекатиме, поки Тимошенко домовиться з Порошенком?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе наступну зустріч з учасниками майбутньої коаліції лише після того, як вони представлять єдиний проект політичної угоди про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Зазначивши, що впродовж останніх двох днів Президент проводив зустрічі з представниками «Нашої України» і БЮТ, І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що за результатами цих зустрічей була досягнута домовленість, що «наступна зустріч Президента у форматі «трійки» відбудеться тільки за умови узгодження вже єдиного документа політичної угоди про коаліцію”. “Це вимога Президента», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона також зазначила, що Президент є «великим оптимістом» у питанні формування коаліції, і він переконаний, що коаліція виникне до кінця травня. «І він сподівається, що наступна зустріч у форматі «трійки» з Президентом відбудеться на початку наступного тижня», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, Президент поінформований, що кожна політична сила має свій варіант коаліційної угоди. «Він вважає, що в кожному з цих документів є раціональне, важливе зерно, але єдине, що потрібно для майбутньої коаліції, – це вийти на єдиний узгоджений документ, і з ним уже прийти до Президента», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.