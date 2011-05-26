Янукович обіцяє зробити прикордонну службу взірцем на світовому рівні

Президент України Віктор Янукович наголошує, що докладе усіх зусиль для подальшої успішної модернізації Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Я зроблю все, щоб прикордонна служба і надалі йшла шляхом розвитку, модернізації і стала одним із найсучасніших відомств не тільки в Україні, а й на світовому рівні», – сказав Президент в інтерв’ю журналістам, перебуваючи в Навчальному центрі ДПСУ.

Глава держави висловив переконання, що сьогодні ДПСУ «є флагманом правоохоронних структур України».

«Це приклад системного підходу до реформування цієї найважливішої державної служби, яка сьогодні охороняє кордони нашої країни», – сказав Президент.