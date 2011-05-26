Саміт «Великої вісімки» пильнують дрони і 30 вертольотів

Сьогодні у французькому Довілі відкривається саміт країн «Великої вісімки».

Головними темами саміту будуть ситуація на Близькому Сході, революції в Північній Африці, боротьба з тероризмом і ядерна безпека, повідомляє РІА «Новости».

Крім того, вперше в історії глави держав G8 обговорять майбутнє глобальної комп`ютерної мережі інтернет.

Саміт керівників держав "групи восьми" триватиме два дні і завершиться в п`ятницю.

Значна частина порядку денного саміту була сформована під впливом нещодавніх подій у світі: руйнівного землетрусу в Японії, який забрав тисячі людських життів і призвів до катастрофи на АЕС "Фукусіма", і серії масових виступів в арабських країнах, підсумком яких стала зміна влади в Єгипті і Тунісі й гострі конфлікти в Лівії, Сирії і Ємені.

За словами джерела в Єлісейському палаці, першою загальною темою глав держав стане ситуація в Японії: на робочому сніданку в четвер слово буде надано японському прем`єрові Наото КАНУ. Потім, на робочому засіданні, учасники саміту обговорять питання посилення заходів ядерної безпеки, наслідки аварії на АЕС "Фукусіма" й трагедії на Чорнобильській АЕС, а також питання зміни клімату.

Велику увагу під час саміту буде приділено подіям у Північній Африці і на Близькому Сході. Зокрема, глави держав розглянуть питання надання фінансової допомоги Єгипту і Тунісу, економіка яких серйозно постраждала від нещодавніх революцій. Лідери "вісімки" також обговорять ситуацію в інших країнах регіону. Зокрема, вони спробують знайти загальні позиції щодо Лівії і Сирії, ставлення до подій в яких у членів групи різне.

Очевидно не вдасться уникнути обговорення скандалу навколо екс-глави МВФ Домініка СТРОСС-КАНА і можливих кандидатів на цю високу посаду.

Одним з головних питань саміту в Довілі стане ініційована французькою стороною дискусія про розвиток мережі інтернет і її вплив на сучасне суспільство й економіку.

Однією з традиційних тем саміту "групи восьми" стане ситуація на африканському континенті. Зокрема, глави держав G8 проведуть робочий обід з лідерами низки африканських країн, де торкнуться питання міжнародної підтримки економічного розвитку регіону, сприяння регіональній й енергетичній безпеці, а також ефективності допомоги країнам Африки. Особливу увагу буде приділено країнам, в яких нещодавно змінилося керівництво, - йдеться про Гвінею, Нігер і Кот-д`Івуарі.

Ще однією постійною темою стане обговорення ізраїльсько-палестинского конфлікту і шляхів його подолання. Зокрема, мова піде про недавній виступ Президента США Барака ОБАМИ, який заявив, що базисом врегулювання конфлікту має стати відновлення кордонів Ізраїлю станом кордонів на 1967 рік.

Крім того, лідери "вісімки" зупиняться на інших традиційних темах - ситуація в Афганістані й Ірані, питання нерозповсюдження ОМУ, боротьба з тероризмом, оргзлочинністю й іншими викликами.

Крім загальних заходів, "на полях" G8 відбудеться ціла низка двосторонніх зустрічей між главами держав і керівництвом міжнародних організацій.

Загалом у саміті візьмуть участь два десятки глав держав і найбільших міжнародних організацій (ООН, ЛАГ, МВФ, Міжнародний банк). Загальна чисельність делегацій становитиме близько 2,5 тисяч осіб, а висвітлюватимуть роботу саміту 3,5 тисячі журналістів.

Загалом глав держав "вісімки" охоронятимуть 12,2 тисячі поліцейських, жандармів і військових. Для забезпечення безпеки задіяно дрони (безпілотні літальні апарати) і близько 30 вертольотів. Польоти в районі міста тимчасово заборонені: у будь-який момент в повітря готові піднятися винищувачі, в режим підвищеної готовності приведено ракетні комплекси Crotal. З моря Довіль прикривають сили ВМС Франції і жандармерії.