Експерти: 12 років Луценку не дадуть, 5-7 – це може бути

14:26, 26 травня 2011
Політика
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Влада не хоче "проявити слабкість"?

Луценка заводять до залу засідань Печерського райсуду. Київ, 23 травня
Експерти не виключають, що колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО може бути засуджений на термін від 5 до 7 років ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловили політологи Володимир ФЕСЕНКО та Вадим КАРАСЬОВ.

За словами В.ФЕСЕНКА, для екс-міністра є серйозний привід отримати реальний термін. «Але не думаю, що це 12 років, оскільки б це виглядало неадекватно. Років 5-7 – це може бути», - сказав він, зауваживши, що, за певною інформацією, якою він володіє, цей термін може бути умовним, але, тим не менше, «неадекватним з точки зору юриспруденції та висунутих обвинувачень».

Разом з тим, В.ФЕСЕНКО не виключає, що Ю.ЛУЦЕНКО можуть засудити до реального терміну покарання і випустити на волю лише після наступних президентських виборів.

У свою чергу, В.КАРАСЬОВ зауважив: «З точки зору політичної доцільності, такий термін адекватний, але з точку зору юриспруденції – ні».

На його думку, чинна влада побоюється, що Ю.ЛУЦЕНКО вийде героєм, однак вона не хоче «проявити слабкість, і її завдання - публічно покарати ЛУЦЕНКА як фігуру буйності, фігуру, яка може розхитувати ситуацію в різні боки, щоб показати, що може статися з новими «луценками» і новими «тимошенками».

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