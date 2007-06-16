Гелетей вважає, що Цушка підставили

«Міністр чудово розумів, що порушив закон. А всі навколо розуміли, що Цушка підставили», — розповів в інтерв`ю «Дзекулу тижня» начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей, коментуючи події навколо захоплення будівлі Генеральної прокуратури наприкінці травня.

Під час захоплення Генпрокуратури міліція не мала права заходити в будівлю, зазначив Гелетей. «Таким правом наділений лише міністр. Та й він може пройти тільки через КПП і за посвідченням, а не через паркан і силою авторитету... До того ж є ще один залізний аргумент — якщо охорону об’єкта чи особи ввірено УДО, то всі підрозділи міліції, в силу тих чи інших причин залучені до процесу, підпорядковуються УДО!» — заявив начальник Управління держохорони.

Гелетей наголосив, що ситуація у будь-який момент могла вийти з-під контролю: «Цушко давав команди, які не виконувалися. Він не контролював ситуації, але пізно це зрозумів, коли вже сліпо почав виконувати телефонні рекомендації своїх політичних партнерів».

Втім, за його словами, і сам міністр внутрішніх справ незабаром усвідомив, що опинився у непростій ситуації. «Ще ввечері, до мого листа Президентові, у нас відбулася коротка розмова з Цушком. Його мобільний був вимкнений. Я йому сказав, що все зафільмовано і задокументовано, що він порушив закон, і за це доведеться відповідати. Знаєте, що він мені відповів? «Валерію Вікторовичу, я вас дуже прошу, не накручуйте Президента, я просто не зорієнтувався», — розповів Гелетей.

На думку начальника УДО, коли протиправність дій Цушка стала очевидною, народні депутати від коаліції постали перед вибором: залагодити конфлікт, що виник, або робити з Цушка героя, — і був обраний другий варіант.

В цілому, Валерій Гелетей здивований ситуацією, що склалася навколо голови МВС. «Мені смішно, що з Цушка, який порушив усі закони, нині намагаються ліпити героя... Є відеосюжети, на яких зафіксовано весь процес. Повірте, на телебаченні ви побачили тільки десяту частину того, що було насправді. Всі плівки є в СБУ. Поки їх не можна обнародувати. Але коли буде відкритий процес, тоді люди побачать правду», — запевнив начальник УДО.