Кінах піймав облизня

Депутат V скликання, член фракції «Наша Україна» Микола ОНІЩУК повідомив журналістам, що сьогодні Київський Апеляційний Адміністративний суд відмовив Партії промисловців і підприємців України в розгляді апеляційної скарги на рішення Печерського суду.

За його словами, це означає, що рішення Печерського суду, який визнав законним обнулення списків з’їздом Блоку «Наша Україна», вступило в законну силу.

«Це означає, що остання надія коаліції померла», - сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня прес-служба ПППУ повідомила, що Партія промисловців і підприємців не збирається давати згоду на „обнуління” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року та продовжує відстоювати свої інтереси в суді. За словами керівника секретаріату ПППУ, народного депутата Льва ГНАТЕНКА, Міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» відбувся без запрошення делегатів від ПППУ, а його рішення прийняті без дотримання встановлених законодавством та угодою про створення блоку процедур. Саме тому, вважає він, Центральна виборча комісія своїм рішенням відмовила блоку «Наша Україна» в „обнулінні” списку. Л.ГНАТЕНКА також повідомив, що апеляційна скарга від ПППУ, якою зупинено рішення Печерського районного суду на користь «Нашої України», направлена на адресу Київського апеляційного адміністративного суду. Згідно з процедурою, визначеною Кодексом адміністративного судочинства України, можливий термін розгляду справи - 11-20 червня цього року. «Це, в свою чергу, означає, що до рішення суду і відповідної постанови ЦВК складення своїх повноважень народними депутатами блоку «Наша Україна» не має юридичних наслідків для впровадження статті 82 Конституції України. Водночас, кандидати в народні депутати від ПППУ за списками виборчого блоку НУ готові увійти в склад діючого парламенту України», - наголосив Л.ГНАТЕНКО.

11 червня члени ЦВК заявили на брифінгу, що Центральна виборча комісія не може “обнулити списки” народних депутатів, а також визнати обраними нових народних депутатів через відсутність законодавчої бази.

Зокрема, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ розкритикував прикінцеві положення закону “Про внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів України” та деякі інші закони, де йдеться про те, що закон не набуває чинності з дня його опублікування, але вступає в дію лише через 60 днів після опублікування.

На думку В.ШАПОВАЛА, це означає, що норми нового закону ще не набули чинності, а норми старого закону, які були виключені новим, вже на сьогодні не діють. Зокрема, це стосується і норм виборчого законодавства щодо процедури “обнуління списків” та процедури визнання обраними народних депутатів за списками політичних партій і блоків замість тих, що вибули.