«Свобода» заявляє, що міліція Львова вимагає заборонити у місті всі її акції

Львівське міське управління МВС України вимагає від виконкому Львівської міської ради у судовому порядку заборонити усі акції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода», заявивши, що така вимога міститься у листах за підписом начальника Львівського міського управління Головного управління МВС України у Львівській області Станіслава БРОНЕВИЦЬКОГО на адресу Львівської міської ради.

Зокрема, за даними “Свободи”, МВС вимагає заборонити безстрокову акцію протесту з вимогою звільнити політв`язнів, що триває з 26 травня біля Львівського СІЗО, де утримують трьох депутатів-“свободівців”.

Також МВС, йдеться у повідомленні, “погрожуючи кримінальною відповідальністю, вимагає від міської ради заборонити Марш захисту українців, що має пройти у Львові 29 травня о 17.00 від пам’ятника Степанові Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку. О 18.00 «Свобода» проведе віче біля пам’ятника Тарасові Шевченку під гаслами: «Проти свавілля панівного режиму! За соціальну та національну справедливість! За свою Свободу!».

Крім того, у “Свободі” заявляють, що сьогодні, 28 травня, у Львові біля слідчого ізолятора №19, де відбувається безтермінова акції протесту «Ні - політичним репресіям!», міліцією було затримано їх активіста Андрія ШУРКА.

Як вдалося з’ясувати, поінформували у “Свободі”, А.ШУРКА відвезли в Личаківський райвідділ міліції Львова, щоб взяти в нього покази щодо подій 9 травня.