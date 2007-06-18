У Секретаріаті Президента відбудеться брифінг Ставнійчук
12:41, 18 червня 2007Політика
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Сьогодні о 15.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника керівника Секретаріату Президента – представника глави держави у Конституційному Суді України, представника Президента у Центральній виборчій комісії Марини СТАВНІЙЧУК.
Як повідомляє прес-служба глави держави, акредитація журналістів за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.
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