У Секретаріаті Президента визнали проблеми з обнуленням списків

Заступник голови Секретаріату Президента України, представник Президента в КСУ і ЦВК Марина Ставнійчук упевнена, що на сьогоднішній день Центрвиборчком не має «правової можливості» ухвалювати рішення про заміну народних депутатів з БЮТ і НУ. Про це, як передає корреспондент ForUm’a, вона заявила на брифінгу у понеділок.

«У частині правового врегулювання процедури заміни народних депутатів України (з БЮТ і НУ – ред.) є, так би мовити, правовий пропуск», - пояснила представник Президента в КСУ і ЦВК.

Заступниця Балоги підкреслила, що з «обнуленням» списків НУ і БЮТ складається «непроста правова ситуація». «Відповідні рішення про так зване «обнулення» списків БЮТ і НУ приймалося ЦВК в той час, коли діяла редакція закону України про вибори народних депутатів України, у тому числі і стаття 101 цього закону, без змін, які недавно були прийняті ВРУ», - підкреслила Ставнійчук.

Вона нагадала, що щодо БЮТ було ухвалено рішення про обнулення списку, а щодо НУ ухвалили рішення відмовити в «обнуленні» списку, яке було оскаржено в Печерському суді. «У блоку «Наша Україна» є право ухвалювати рішення про «обнулення» списку», - висловила свою думку заступниця голови Секретаріату.