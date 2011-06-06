Журналісти приїхали до резиденції Януковича

Близько п'ятидесяти журналістів прибули до резиденції Януковича у Межигір'ї, щоб проконтролювати виконання рішення суду, який заборонив їм проводити там пікетування, повідомляє Українська правда.

До журналістів вийшов голова Новопетрівьскої сільради Радіон Старенький. Саме він начебто був ініціатором заборони акції и подав до суду.

За його словами, резиденція президента - не місце для проведення акцій, це приватний сектор, де люди живуть і відпочивають. Але поки скарг на дії журналістів не надходило.