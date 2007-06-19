Ще 7 народних народних депутатів склали повноваження (список)

11:06, 19 червня 2007
Політика
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Заяви зачитав Мороз

Олександр МОРОЗ Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зачитав на засіданні парламенту заяви 5 народних депутатів із фракції БЮТ: Олександра АБДУЛЛІНА, Людмили ДЕНІСОВОЇ, Андрія СЕНЧЕНКА, Сергія БУРЯКА, Таріела ВАСАДЗЕ та двох народних депутатів із фракції «Наша Україна» Віктора ТОПОЛОВА та Руслани ЛИЖИЧКО про вихід із фракції і таким чином складення депутатських повноважень.

 

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