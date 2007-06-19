БЮТ-3 не приєднається до ”шоу” БЮТ-2

Народний депутат, член фракції БЮТ Олексій ДАНІЛОВ запевняє, що 5 народних депутатів, які входять до міждепутатського об’єднання «Вільні демократи» не збираються брати участь у роботі оновленої фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДАНІЛОВ заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

«Ми не збираємося брати участь у жодних проектах, ініційованих парламентською більшістю чи урядом, чи Банковою, у тому числі в так званому «проекті політичного шоу БЮТ-2», - сказав він.

О.ДАНІЛОВ зазначив, що ініціатори поновлення роботи фракції БЮТ поспішили назвати кількість депутатів, які будуть брати участь в її роботі.

«Шановні друзі, нам з вами не по дорозі, у нас інші погляди на життя», - сказав він.

Крім того, за його словами, депутати об’єднання «Вільні демократи» з великим здивуванням сприйняли постанову ВР про переобрання голів низки комітетів. «Ці посади відповідно до квоти належать опозиції і обіймати їх повинні саме опозиціонери, а не політичні перебіжчики, які нещодавно пристали до парламентської більшості», - сказав О.ДАНІЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 депутатів із фракції БЮТ створили міждепутатське об’єднання «Вільні демократи» і відмовились при цьому приєднуватися до складу коаліції.

В той же час, вчора народний депутат від БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ повідомив, що фракція БЮТ поновлює свою роботу у парламенті. Зокрема, за його словами, до її складу входитимуть 29 народних депутатів, а очолювати її буде народний депутат Микола ЗАМКОВЕНКО.