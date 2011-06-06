У Тимошенко вимагають повернути киянам овіяний легендами стадіон

ВО "Батьківщина" вимагає від влади повернення у комунальну власність київського стадіону "Старт", на якому влітку 1942 року відбувся "Матч смерті" між командою "Старт", частина якої складалася із гравців київського «Динамо», і німецькою "Флакельф".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина".

"У "Батьківщині" наполягають на поверненні цієї історичної пам’ятки у власність громади Києва та закликають суспільство не допустити знищення стадіону, поки його не було закатано в бетон, крізь який проростатиме "зелень" для бізнес-імперії родини АЗАРОВИХ", - наголосили у прес-службі партії.

У "Батьківщині" також зазначили, що в 2010 році стадіон "Старт" за безцінь було приватизовано «структурами, контрольованими сином Миколи АЗАРОВА, з метою забудови нерухомістю».

У прес-службі підкреслили, що прем’єр М.АЗАРОВ досі не надав суспільству вичерпних та зрозумілих пояснень щодо майбутнього київського стадіону "Старт" і причетності його родини до майбутньої забудови цього об’єкту.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства звернулося з листом до голови Київської міської державної адміністрації з пропозицією скасувати всі ухвалені рішення щодо забудови стадіону "Старт" в Києві і перевести його територію в рекреаційну зону (спортивні парки).

За даними міністерства, у 2007 році на замовлення ТОВ «Голден Хаус» проектною організацією ТОВ «Архметалпроект» було розроблено містобудівне обґрунтування щодо визначення параметрів реконструкції спортивного комплексу стадіону «Старт» з будівництвом, експлуатацією і обслуговуванням спортивно-оздоровчого комплексу і багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельно-розважального призначення з паркингом.

11 вересня 2008 року Головним управлінням містобудування, архітектури і дизайну міського середовища КМДА затверджено архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) на проектування реконструкції і будівництво на даному стадіоні. При цьому в АПЗ було передбачено, «враховуючи можливість негативної реакції населення щодо здійснення будівництва, замовнику здійснити публікацію в засобах масової інформації про дану реконструкцію з будівництвом з метою врахування громадської думки для ухвалення остаточного рішення про доцільність будівництва даного об'єкту».

Проте, згідно з рішенням Київської міської ради від 26 лютого 2010 року земельна ділянка, яка належить до території стадіону «Старт» у комплексі із спортивними майданчиками і павільйонами, глядацькими трибунами і периферійним озелененням було передано ТОВ «Голден Хаус» для комплексної реконструкції спортивного комплексу стадіону «Старт», будівництва, експлуатації і обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу і багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркингом.

При цьому даним рішенням були внесені зміни до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року і до концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста, які виключили з переліку спортивних парків земельну ділянку площею 4,35 га – спортивний парк «Старт».

У прес-службі також відзначили, що міністерством не опрацьовувалися питання можливої забудови даного стадіону.