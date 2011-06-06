Янукович передав журналістам, що зібралися в Межигір’ї, торт

Прес-секретар президента України Дарія ЧЕПАК привітала журналістів, що зіфбралися сьогодні під державною резиденцією «Межигір’я», з професійним святом.

Як передає кореспондент УНІАН, від глави держави та його прес-служби Д.ЧЕПАК подарувала представникам ЗМІ квіти та торт.

«Перша реакція журналістів на вітання мене дещо здивувала, - сказала вона в інтерв’ю УНІАН. - Хтось із журналістів запропонував: давайте не брати квітів і відмовимося від подарунку. Щоправда потім деякі дівчата все-таки взяли собі по квітці – їм було приємно отримати привітання, як і будь-якій людині. Насправді мені шкода щирої праці наших кондитерів з Державного управління справами, які старалися, пекли торт для журналістів, сподівалися, що їм смакуватиме, а зовсім не для того, щоб його кинути на вулиці. Я щиро бажаю всім журналістам успіхів у професійній діяльності, творчого натхнення і, звичайно, гарно відсвяткувати сьогоднішній день».

Кондитерський виріб був виготовлений держпідприємством ДУСу з обслуговування офіційних заходів "Гарант-сервіс" на замовлення Президента спеціально до цього свята. Букет троянд Д.ЧЕПАК купила за власний кошт.