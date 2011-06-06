Журналісти прийшли до Януковича

Сьогодні зранку журналісти зібралися під резиденцією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб перевірити, чи виконується рішення суду щодо заборони працівникам ЗМІ проводити акцію протесту під державною резиденцією глави держави "Межигір’я".

Як передає кореспондент УНІАН, біля центральних воріт резиденції близько 8.00 зібралося більш як 60 журналістів.

Після 9-ї години ранку з резиденції виїхав кортеж Президента України і проїхав повз журналістів. Однак, остання машина, в якій перебувала прес-секретар Президента Дарка ЧЕПАК зупинилася.

Д.ЧЕПАК почала вітати журналістів з їх професійним святом та намагалася подарувати троянди. «Від імені Президента і прес-служби хочу побажати Вам всього найкращого і привітати Вас з Днем журналіста», - сказала прес-секретар глави держави.

Журналісти відмовились брати квіти і великий торт, який Д.ЧЕПАК також хотіла їм подарувати.

Представники ЗМІ запитали Д.ЧЕПАК, чому вона їх чекала, оскільки акцію заборонили.

«Я прочитала в Інтернеті, що ви тут будете, і оскільки сьогодні - День журналіста, звичайно, треба вас привітати», - відповіла вона.

На питання, чому В.ЯНУКОВИЧ особисто не зупинився привітати журналістів, прес-секретар зауважила, що Президент поїхав на роботу.

Вона також розповіла, що зараз на офіційному сайті глави держави з’явиться офіційне привітання з Днем журналіста. Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ буде зустрічатися з керівниками провідних ЗМІ сьогодні.

Крім того, Д.ЧЕПАК зауважила, що питання, чому журналісти так і не потрапили в "Межигір’я", хоча Президент на минулорічній прес-конференції обіцяв їх запросити, вони зможуть задати особисто В.ЯНУКОВИЧУ на цьогорічній прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, рух «Стоп цензурі!» мав намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію “Межигір’я”. Журналісти планували провести акцію у селі Нові Петрівці біля в’їзду до президентської резиденції “Межигір’я”.

Повідомлення про акцію було зроблено до Новопетрівської сільради у п’ятницю, 3 червня.

Новопетрівська сільрада подала у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції.

4 червня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області про заборону проведення акції біля резиденції Президента України В.ЯНУКОВИЧА «Межигір’я».

Нагадаємо, торік, 4 червня 2010 року, під час прес-конференції за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів у Міжгір’я до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте, поїздка так і не відбулася.