Звільненого віце-прем'єра пошлють у Білорусь?

Посольство України в Білорусі може очолити екс-віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ, звільнений Президентом за зрив реформ у галузі житлово-комунального господарства.

Про це в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№89 від 6 червня) заявив екс-посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на запитання про можливе призначення на цю посаду В.ТИХОНОВА.

"У мене така ж інформація. Її підтвердили мені джерела, котрі цілком заслуговують довіри". - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.