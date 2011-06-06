Янукович збере у себе керівників українських ЗМІ
13:08, 06 червня 2011Політика
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Cьогодні відбудеться неофіційний ланч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівниками українських ЗМІ з нагоди Дня журналіста, який щороку відзначають 6 червня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на ланч запрошені керівники провідних ЗМІ та відомі українські журналісти.
В.ЯНУКОВИЧ привітає представників ЗМІ з професійним святом.
Під час зустрічі присутні поговорять про проблеми ЗМІ, інформаційні та інші виклики, що стоять перед країною на сучасному етапі.
Зустріч відбудеться в неофіційній атмосфері.
Офіційна прес-конференція Президента для представників ЗМІ відбудеться наприкінці червня-початку липня.
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