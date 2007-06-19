Коаліція скасувала дострокові вибори?

Наступна, четверта, сесія Верховної Ради України п’ятого скликання розпочнеться 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови «Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради п’ятого скликання» проголосували 263 народних депутати із 272, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з постановою, закінчити роботу четвертої сесії планується 11 січня 2008 року.

За цей час пропонується для роботи у пленарному режимі відвести 10 тижнів, для роботи у комітетах і фракціях – 5 тижнів, для роботи народних депутатів з виборцями – 4 тижні.

Крім того, планується провести 10 годин запитань до уряду у ВР.