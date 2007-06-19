Станік і Пшеничний пішли собі у відпустку

Звільнені Президентом з посад суддів Конституційного Суду Сюзанна СТАНІК і Валерій ПШЕНИЧНИЙ перебувають у відпустці.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на прес-конференції суддя КС Василь БРИНЦЕВ.

За його словами, раніше кожне засідання Суду, у якому брав участь В.ПШЕНИЧНИЙ, розпочиналося зі звіту щодо рішення судів у справі про його звільнення з посади.

Як повідомив В.БРИНЦЕВ, якщо на момент засідання КС було рішення судів щодо звільнення Президентом В.ПШЕНИЧНОГО, то він брав участь у засіданні, якщо ні, то не брав участі. В.БРИНЦЕВ додав, що КС не може собі дозволити, щоб у засіданні брала участь підсудна особа.

Сьогодні під час оголошення рішення щодо справи про конституційність окремих положень Закону “Про політичні партії в Україні” були присутні 13 з 18-ти суддів. Зокрема, судді С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНИЙ були відсутні.

Як повідомляв УНІАН, Президент своїми указами від 30 квітня, 1 та 10 травня звільнив В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з порушенням присяги.