Ющенко пропонує ГУАМ відновити Шовковий шлях

Нафта Каспійського басейну повинна транспортуватися в Європу через території країн ГУАМ.

Про це в своєму виступі на пленарному засіданні саміту Організації демократії і економічного розвитку ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, передає «Новости-Азербайджан».

В.ЮЩЕНКО також відзначив особливу важливість створення транспортного коридору, який повинен проходити по території держав-членів ГУАМ, підкресливши необхідність відновлення стародавнього Шовкового шляху.

«Вірю, що уряди наших держав візьмуть активну участь у цьому процесі і нададуть необхідну допомогу в цьому напрямі», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, ГУАМ регулярно виступає з новими ідеями і пропозиціями, однією з яких є пропозиція щодо будівництва Євроазіатського нафтопроводу.

Президент зазначив, що нафта Каспійського басейну повинна транспортуватися в Європу через території країн ГУАМ.

«Ми докладаємо спільні зусилля до вирішенням заморожених конфліктів на пострадянському просторі, одним із кроків в цьому напрямі є винесення даного питання на обговорення ООН», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, урегулювання конфліктів сприятиме успішному розвитку всього регіону.

За його словами, успіхи в політичній і економічній сферах, яких держави-члени ГУАМ досягли з моменту створення організації, створюють сприятливі умови для позиціонування ГУАМ на світовій арені.

Президент України зазначив, що показником широкого визнання ГУАМ є участь у бакинському саміті представників понад 30 країн і міжнародних організацій.

Говорячи про досягнення Організації, В.ЮЩЕНКО зазначив, що в рамках ГУАМ були створені Віртуальний центр і Центр міжнародної пропаганди.

«Центр міжнародної пропаганди використовується в спільній боротьбі країн-учасниць ГУАМ з торгівлею людьми і міжнародним тероризмом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, держави ГУАМ також беруть активну участь в боротьбі з незаконною торгівлею і виступають з пропозицією створення зон вільної торгівлі.