Пшеничний просить Ющенка змінити формулювання

Валерій ПШЕНИЧНИЙ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА переглянути указ про його звільнення з посади судді Конституційного Суду на підставі порушення присяги судді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив сьогодні журналістам у Конституційному Суді.

На запитання журналістів, чи справді він написав заяву про звільнення за власним бажанням, В.ПШЕНИЧНИЙ відповів, що написав заяву з проханням до Президента переглянути його указ про звільнення за порушення присяги.

В.ПШЕНИЧНИЙ вважає цей указ незаконним, а своє звільнення - безпідставним. Він також сказав, що після того, як написав цю заяву, пішов у відпустку.

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, два укази Президента (про скасування указу про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО за порушення присяги і указ про звільнення його за власним бажанням) були на офіційному сайті Президента лише декілька хвилин.

В.ПШЕНИЧНИЙ також додав, що не вважає їх опублікованими, оскільки офіційним оприлюдненням вважається публікація у «Президентському віснику».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня на офіційному веб-сайті Президента України з’явилися тексти указів про скасування указів від 30 квітня та 10 травня щодо звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду у зв’язку з порушенням присяги. Пізніше на сайті з’явилися два укази про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з поданням заяв про відставку.

Того ж дня пізніше прес-служба Президента повідомила, що дійсними треба вважати укази від 30 квітня та 10 травня 2007 року.

При цьому прес-служба вибачилась за технічну помилку, що сталася через тестування обладнання сайту, із указами глави держави про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС.