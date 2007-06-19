Азаров з Морозом побили горщики

Перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ звинуватив СПУ та КПУ у порушенні домовленостей щодо голосування в цілому як закону законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як передаеє кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ зазначив, що вчора у нього була розмова із представником фракції КПУ Олександром ТКАЧЕНКОМ, який підтвердив, що фракція проголосує за даний законопроект в цілому.

М.АЗАРОВ також зазначив, що вчора у голови ВР Олекснадра МОРОЗА була розмова з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і «ви гарантували, що СПУ підтримає цей закон». «Що змінилося, які конкретні зауваження? Просто небажання голосувати сьогодні. В коаліції так не повинно бути», - наголосив М.АЗАРОВ.

Голова ВР О.МОРОЗ звернувся до М.АЗАРОВА із словами: «Микола Янович, не виховуйте один одного, не для того ми зібралися зараз для розгляду цього законопроекту».

Після цього в парламенті була оголошена перерва на 30 хвилин для консультацій з приводу даного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

За проголосували 259 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Коли відбувалося голосування за даний законопроект в цілому, його не підтримали фракції КПУ та частково СПУ. В результаті він двічі не набрав необхідної кількості голосів.